Centro de Zoonoses inicia vacinação antirrábica em áreas ribeirinhas de Rio Branco

A secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), por meio do Centro de Controle de Zoonoses, iniciou na última sexta-feira, 3, a vacinação de cães e gatos da população ribeirinha de Rio Branco. A vacinação começou pelos animais da região do Benfica com a imunização de 71 cães e gatos e vai prosseguir até o Seringal Capatará, na divisa com Xapuri.

O calendário de vacinação antirrábica prossegue nas áreas ribeirinhas da capital até abril. Na próxima semana a equipe do Centro de Zoonoses desce o Rio Acre para imunização de animais no Panorama, Liberdade e Baixa Verde – até a divisa com o município de Porto Acre. As localidades da região do Rio Antimary, já nas proximidades com a divisa de Sena Madureira, também serão visitadas pelos vacinadores do CCZ.

Segundo o diretor do Centro de Zoonoses, Everton Arruda, o objetivo é bloquear, com vacinação antirrábica, todas as divisas de Rio Branco. “Começamos pelas áreas ribeirinhas com esse bloqueio. Em seguida vamos à zona rural, até chegar a agosto com a vacinação urbana. Assim atingiremos toda a extensão da capital”, explica Everton.

A meta deste ano é alcançar 900 animais em áreas ribeirinhas. Everton destaca que no ano passado a meta de vacinar 700 cães e gatos dos ribeirinhos, mas foi ultrapassada e 891 animais foram imunizados. “Este ano também queremos ultrapassar a meta”, explica Everton.