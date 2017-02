América chega a Rio Branco para jogo contra o Galo

Depois de empatar com a URT em 0 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, é a vez do América deixar de lado a competição estadual e focar as suas atenções na Copa do Brasil. Na tarde desta segunda-feira, a equipe deixou o CT Lanna Drumond rumo a Rio Branco, onde enfrenta o Atlético Acreano.

Para se adaptar melhor ao clima da cidade, que é sempre de muito calor, e encerrar a preparação, o Coelho fará um último treino em Rio Branco, às 15h30 desta terça-feira. A estreia americana na competição será às 23h30 (horário de Brasília). O jogo, no horário local, acontece às 20h30 na Arena da Floresta.

Com as novas regras da competição nacional, a primeira fase da Copa do Brasil ocorrerá em jogo único. Os mandante foram escolhidos por estarem em situação inferior no Ranking Nacional de Clubes (RNC). Os visitantes jogam pelo empate.