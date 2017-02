Governo envia insumos para obras de saneamento ambiental em Porto Walter

Após as etapas de transbordo no porto de Cruzeiro do Sul, uma balsa com 750 milheiros de tijolos foi enviada no último fim de semana para Porto Walter, onde o governo realiza obras de infraestrutura.

Os materiais compõem uma das fases de transporte dos 4.200 milheiros necessários para cumprir a meta de 12,5 quilômetros de pavimentação neste ano no município.

O Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) e a Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan) realizam um cronograma de obras em Jordão, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter por meio do Programa de Saneamento Ambiental e Inclusão Socioeconômica do Acre (Proser).

O governador do Estado, Tião Viana, acompanhado do diretor-presidente do Depasa, Edvaldo Magalhães, e do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ney Amorim, acompanhou o envio dos insumos.

Tião Viana ressaltou que, comparando os trabalhos na BR-364, esse é o maior desafio de logística para o transporte de materiais para obras de infraestrutura que Acre já enfrentou visando melhorar a qualidade de vida da população.

“O governo está viabilizando a chegada do saneamento integrado a essas regiões, algo que mudará completamente os indicadores de desenvolvimento humano, além de promover o acesso a outros programas sociais”, relata.

Além desses tijolos, mais de 80 toneladas de aço, 31 mil sacos de cimento e 5,7 mil metros cúbicos de brita estão sendo transportados em diversas balsas até o fim de fevereiro.

“Para construir em cidades que se localizam nas cabeceiras dos rios, é preciso aproveitar ao máximo o período de elevação dos rios, como é o caso do Rio Juruá, que traz transtornos, porém possibilita a oportunidades para transportar os insumos necessários a um grande volume de trabalho no verão”, destacou Edvaldo Magalhães.