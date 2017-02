Taxistas do interior fecham AC-40 em protesto às regras da Ageac

As reclamações são muitas com relação às determinações da Agência Estadual Reguladora dos Serviços Públicos (Ageac), que estabelece critérios para o transporte de passageiros do interior do Estado. Por isso os taxistas que fazem as linhas intermunicipais fecharam na manhã de hoje, por uma hora, a Rodovia AC-40, causando grande engarrafamento.

Entre as reclamações dos manifestantes está a proibição do táxi lotação poder buscar os passageiros em casa e a obrigatoriedade para que sejam sindicalizados no Sindicato dos Taxistas de Rio Branco, inclusive para que documentos nescessários para o cadastramento de veiculos na Ageac sejam liberados.

“Estamos percebendo uma perseguição da nossa classe, pois as empresas de ônibus trafegam com placa de outros Estados, com vidros quebrados, crianças são levadas no colo e não usam cinto de segurança, sem a mínima fiscalização”, disse o taxista Manoel Ribeiro.

Ele acrescenta que os taxistas que fazem as linhas intermunicipais sofrem com constantes vistorias e todos os impostos que pagam são para o Estado do Acre.

“Temos a impressão de que o objetivo de todas essas exigências é fazer com que deixemos de trabalhar e deixar os passageiros sem opções, reféns das empresas de ônibus”, desabafa.

No final do protesto foi criada uma comissão para levar as demandas aos parlamentares da Assembleia Legislativa, para que seja feita uma intervenção e solucione o problema da categoria.

Selmo Melo