Mega-sena pode pagar R$ 30 milhões nesta quarta-feira

A Mega-Sena sorteia, nesta quarta-feira (8), o prêmio acumulado de R$ 30 milhões. O Caminhão da Sorte da Caixa está em Itabira (MG), na avenida Mauro Ribeiro Lage, onde será realizado, às 20h, o sorteio do concurso 1.901.

Caso algum apostador leve o prêmio sozinho, poderá garantir a aposentadoria com uma renda de mais de R$ 201 mil por mês, sem fazer o menor esforço, apenas investindo na Poupança da Caixa. Se preferir investir em bens, o sortudo pode adquirir uma casa de R$ 20 milhões em Angra dos Reis (RJ), com praia particular e 70.000 m² de área total, além de dois iates de luxo.

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país. Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo computador pessoal, tablet ou smartphone. Basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteio (quarta-feira e sábado), quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.