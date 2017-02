Escolas são capacitadas para preencher a plataforma do Educacenso

Uma equipe da Secretaria de Educação e Esporte (SEE) está no Vale do Juruá fornecendo informações para o pessoal da área administrativa das escolas estaduais e municipais sobre o preenchimento da plataforma do Educacenso do Ministério da Educação e Cultura (MEC) relativa à situação do aluno em 2016.

O Educacenso é uma radiografia detalhada do sistema educacional brasileiro e, a partir de seus dados, é calculado o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e planejada a distribuição de recursos para alimentação, transporte escolar e livros didáticos, entre outros.

O módulo Situação do Aluno é a segunda etapa do Censo Escolar da Educação Básica e tem por objetivo coletar as informações do rendimento e movimento (aprovados, reprovados, transferidos e outros) no final do ano letivo, referente aos alunos que foram declarados na matrícula inicial do censo escolar.

Segundo o professor Glauber Nilson dos Santos, chefe da Divisão de Estudos e Pesquisas Educacionais (Depe), da SEE, é mediante o preenchimento da plataforma dentro do Educacenso que os números oficiais aparecem. “Esses números oficiais são absolutamente importantes porque vão gerar as políticas públicas dos municípios e dos estados”, explicou.

Por isso, Glauber chamou a atenção dos cerca de 80 coordenadores reunidos no auditório da Núcleo da SEE em Cruzeiro do Sul para ficarem muito atentos às informações que estão repassando. Ele conta que na primeira etapa se faz a coleta de informações sobre o que há na escola, como equipamentos e laboratórios.

Na quarta, 8, a equipe da SEE fará a formação em Mâncio Lima pela parte da manhã e em Rodrigues Alves na parte da tarde. A formação também acontece em todas as regionais do estado.

Dados do Censo 2016

Em 2016 foram registradas 268.958 matrículas em 1.638 escolas de toda a rede de ensino. Na rede estadual são 614 escolas; na rede municipal são 977, na rede federal 07 instituições, além de 40 particulares. No estado havia 196.147 alunos matriculados na zona urbana e 72.811 na zona rural.