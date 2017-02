Fiscalizações do Instituto de Defesa vão contar com reforço da Polícia Militar

Uma das metas do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) em 2017 é reforçar o combate ao transporte ilegal de animais, seja na fronteira acreana com outros estados ou com a Bolívia e Peru, países que são vizinhos do Acre.

O transporte clandestino envolve, principalmente, bovino e pescados. Um dos primeiros passos para reforçar a fiscalização é intensificar a realização de barreiras móveis e fixas ao longo das estradas que cortam o estado.

Para que esse trabalho aconteça é importante garantir a segurança dos profissionais que fazem as barreiras. Foi esse o tema de uma reunião de representantes do Idaf e da Polícia Militar na segunda-feira, 6.

As duas instituições já possuem um termo de cooperação, que será intensificado.

“Nossa intenção é garantir a segurança de tudo que é importante para o governo. Com o Idaf não é diferente. Vamos readequar esse termo e na próxima semana nos reuniremos mais uma vez para discutir essa parceria”, afirma o coronel Júlio César, comandante da Polícia Militar do Acre.

Segundo o planejamento do Idaf para o ano de 2017, serão prioridades as ações de fortalecimento e monitoramento do sistema de vigilância sanitária animal no estado.

Ronaldo Queiróz, diretor-presidente do Idaf, enaltece a parceria com a PM. “Para que possamos fazer um trabalho que garanta a sanidade animal no Acre é preciso intensificar essas barreiras fixas e móveis. Importante que nossos profissionais possam exercer suas atividades com segurança”.