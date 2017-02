Polícias Civil e Militar apreende droga e prende dois em Tarauacá

A Polícia Civil, em trabalho conjunto com a Polícia Militar, prenderam no município de Tarauacá, em flagrante delito, Alison de Amorim Gomes, 24 anos, e Derisson Pablo Bispo, 25 anos, ambos acusados de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Derisson foi preso quando transportava droga de Cruzeiro do Sul para Tarauacá, pois contra o mesmo pesa a acusação por quatro homicídios. Em posse do acusado a policia encontrou aproximadamente um quilo de maconha, além de objetos de furto.

O trabalho de investigação das policias, Civil e Militar, identificou a ação delituosa que Derisson e Alison vinham praticando. A prisão de ambos se deu na BR-364 quando se dirigiam ao município com o entorpecente para abastecer as bocas de fumo da cidade.

“O trabalho de investigação foi de fundamental para que pudéssemos lograr êxito nessa prisão. Foi um trabalho pontual. Já estávamos monitorando toda movimentação desses individuo e no momento em que ele, em posse da droga, recebeu voz de prisão e conduzimos a delegacia para lavratura do flagrante. Continuaremos com as investigações, intensificaremos nossas ações para manutenção da segurança de nossa cidade”, destacou delegado José Obetânio.

Os acusados foram encaminhados a unidade prisional Moacir Prado e colocados a disposição da justiça.

Assessoria Sepc