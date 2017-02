Prefeitura anuncia que vai assumir o combate à malária em Cruzeiro do Sul

O prefeito Ilderlei Cordeiro anunciou neste sábado (04), que o município de Cruzeiro do Sul (AC) assumirá o combate a malária, que atualmente está na responsabilidade do estado. O prefeito se reuniu com o Coordenador do Programa Nacional de Controle e Prevenção da Malária Cássio Peterka e com a coordenação municipal de entomologia para debaterem os principais pontos sobre o assunto.



Cordeiro enfatizou que já conversou anteriormente com o Governo do Estado e Ministério Público sobre o processo de transição do combate a malária para o município.

“ O prazo que foi pré-acordado é que temos até abril para receber a malária. Em uma situação dessas que chegou de emergência no nosso município, o Ministro da Integração aproveitou e trouxe também o coordenador nacional da malária, para vir ver a situação dessa doença a nossa cidade, e já se prevenindo das consequências da enchente”, explicou Ilderlei.

De acordo com Ilderlei, em uma reunião com o secretário adjunto do estado do Acre, foram passadas as primeiras informações de como o estado pode ajudar com as estruturas já existentes.

“Eu deixei bem claro para ele e o governador que se as estruturas estão em uma situação delicada, ele não precisa mais recuperar. Sugeri que ele leiloe essa estrutura, e duas que não estejam em boa situação, podem pegar esse recurso e comprar uma outra nova, e se possível ajudar com mais estrutura para que nós possamos consolidar essa demanda de saúde pública, que não é só local, mas uma parceria com o estado. Esperamos esse suporte, pois a demanda é grande. Eu creio que eles vão nos ajudar, e com a nossa equipe nós vamos conseguir dar o retorno ao alcance que o município e a população precisa”, relatou o prefeito.

O coordenador do controle a malária Cássio Peterka, informou que o próximo passo é fazer um planejamento adequado para que o município tenha as condições necessárias para enfrentar esta doença.

“Estamos em um processo de transição da gestão da malária do estado para o município. O próximo passo é fazer um planejamento adequado para que a população não sofra com essa transição e continue tendo o atendimento necessário. Esse desafio precisará de um apoio muito grande ainda do estado para que essa gestão municipal também tenha sucesso”, destacou o coordenador.

No início da próxima semana o prefeito Ilderlei viaja para Brasília para dar continuidade ao processo de transição do combate a malária, onde deve se reunir com o Secretário Nacional da parte de Vigilância e Saúde, da área de epidemiologia, junto com o Cássio e o Ministro da Saúde.

“ Já conversei com o senador Gladson, que é do partido do ministro Ricardo Barros, e com a deputada Jéssica, que é médica, e que é muito atuante nesta área, para nos ajudar nesta agenda e discutir sobre a transição, e trazer benefícios para cuidar desta epidemia que acontece nestas épocas. Estamos buscando parcerias e soluções para abraçar essa causa que é de todos nós”, finalizou o prefeito.

