Rio Branco teve tarde e madrugada mais quentes nesta terça-feira

Rio Branco teve duplo recorde de calor no dia 7 de fevereiro, terça-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Rio Branco teve a tarde mais quente, com máxima de 35,8°C (até às 16h, hora de Brasília) e a madrugada mais quente com temperatura mínima de 23,5°C.

Porto Velho, capital de Rondônia, teve a madrugada mais quente do ano com temperatura mínima de 24,5°C.

Em Recife, capital de Pernambuco, a tarde de 7 de fevereiro foi a mais quente de 2017 até agora com temperatura máxima de 33,2°C. O recorde anterior era de 33,0°C registrado nos dias 2, 3 e 6 de fevereiro e nos dias 17 e 25 de janeiro.

Em Fortaleza, capital do Ceará, a madrugada de 7 de fevereiro foi a mais abafada deste ano até agora, com temperatura mínima de 26,7°C. O recorde anterior era de 26,5°C em 26 de janeiro.

Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, igualou o recorde de menor temperatura máxima do ano e teve uma das tardes mais frescas de 2017. A máxima foi de 27,4°C. A entrada de ar polar causou a queda da temperatura. No sábado, 4, a capital gaúcha teve a tarde mais quente do ano com máxima de 35,4°C.