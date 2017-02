Presidente do TJAC prestigia posse da desembargadora Cezarinete Angelim como vice-presidente do TRE

A desembargadora Denise Bonfim, presidente do Tribunal de Justiça do Acre, prestigiou nesta terça-feira (7) a solenidade de posse da desembargadora Cezarinete Angelim, como membro efetivo na classe de desembargador, e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Membros do TJAC também compareceram ao evento, os desembargadores Samoel Evangelista, Pedro Ranzi, Roberto Barros (presidente do TRE); Francisco Djalma, Waldirene Cordeiro (corregedora geral da Justiça, e até esta data vice-presidente do Tribunal Eleitoral), e Júnior Alberto. Os juízes de Direito Lois Arruda (auxiliar da Presidência) e Olívia Ribeiro, que atua como membro substituto/convocada no âmbito do 2º Grau, também estiveram na posse.

Após o evento, a desembargadora Denise Bonfim fez questão de cumprimentar a nova vice-presidente da Corte de Justiça Eleitoral, desejando-lhe votos de estima e êxito na nova função, sendo seguida por outras autoridades. Este é o primeiro compromisso público formal da nova presidente do Tribunal de Justiça Acreano, marcado pela harmonia institucional, que será uma das diretrizes de sua Administração.

A solenidade teve na abertura a execução do Hino Nacional Brasileiro, finalizada com o Hino Acreano, em um rito célere.

Havia autoridades de outras instituições no Plenário, sendo que na mesa de honra, além dos membros da Corte, a desembargadora Maria Cezarineide, representando o TRT-14ª Região; e Marina Belandi, representando a OAB/Seccional Acre.

A desembargadora Cezarinete Angelim prestou compromisso formal de investidura no cargo, sendo declarada empossada pelo desembargador Roberto Barros, que também lhe deu as boas vindas, assinalando as qualidades, como também as relações de parceria e harmonia.

Coube ao juiz Guilherme Michelazzo saudar o novo membro da Corte Eleitoral, o qual destacou “a história de vida de mais de quase três décadas dedicada ao Poder Judiciário Acreano”, desejando ainda uma “gestão profícua”.

Já a nova vice-presidente assinalou a “relevância da nossa missão em sua trajetória profissional”, e que envidará todos os esforços para honrar o compromisso inerente ao cargo. Cezarinete Angelim agradeceu pela acolhida, e disse querer contar com todos nesta etapa.