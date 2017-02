Inflação oficial é a mais baixa para o mês de janeiro desde 1994

Os preços começam a dar uma trégua para o bolso do brasileiro. Em janeiro, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do País, fechou em 0,38%. Essa foi a menor taxa para o mês desde 1994, quando foi criado o Plano Real.

O resultado do mês veio ainda abaixo do esperado por analistas que fazem previsões para o custo de vida. De acordo com uma pesquisa do Banco Central divulgada na última segunda-feira (6), eles apostavam em um IPCA de 0,47% em janeiro.

Com o número menor que o esperado, a inflação acumulada dos últimos 12 meses também desacelerou, passou de 6,29% para 5,35%. Nesse tipo de comparação, é o menor resultado para janeiro desde 2010.

Parte desse resultado favorável foi influenciado pelos preços de alguns alimentos, que ficaram mais baratos em janeiro. Na lista dos que registraram queda de preço está o feijão-carioca (-13,58%), a batata inglesa (-8,48%) e o tomate (-5,83%).

Energia mais barata

No grupo habitação, a queda nas contas de energia elétrica foi menos intensa. Em dezembro, essas faturas ficaram 3,70% mais baratas. Em janeiro, a queda foi de 0,60% e se deve à redução do PIS/COFINS na maioria das regiões pesquisadas.

O que é IPCA

O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980. Para cálculo do índice do mês foram comparados os preços coletados no período de 30 de dezembro de 2016 a 30 de janeiro 2017 (referência) com os preços vigentes no período de 1º a 29 de dezembro de 2016 (base).