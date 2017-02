Presidente do TJAC Denise Bonfim, mantém diálogo com Sindicato dos Servidores

Menos de 85 horas após tomar posse como nova presidente do Tribunal de Justiça do Acre, a desembargadora Denise Bonfim já estabeleceu diálogo com o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (Sinspjac). Ela própria tomou a iniciativa de participar de uma reunião da categoria, que acontecia no Palácio da Justiça, no centro de Rio Branco, no início da tarde dessa terça-feira (7) – sendo recebida pelos representantes do Sindicato, Rangel Araújo (presidente), e Isaac Ronaltti (diretor).

A conversa encerra um significado que poderá apresentar resultados concretos, como avanços em negociações de interesse dos serventuários da Justiça, mas principalmente de respeito, consideração, diplomacia, e inclusão na política de valorização institucional.

Em tom sincero e objetivo, a desembargadora-presidente se dirigiu aos profissionais lembrando a promessa que fez (e agora já cumpriu) de manter abertura para a comunicação com o Sinspjac.

“Como prometi, estou aqui para dizer que temos total interesse e boa vontade em ouvi-los e procurar atender as suas necessidades e reivindicações, mas dentro das nossas possibilidades administrativas e orçamentárias. O que for possível, faremos. Como disse em meus discurso de posse, quero administrar junto com vocês servidores, porque assim podemos fazer mais, podemos fazer melhor”, afirmou.

Os representantes do Sinspjac agradeceram pela visita, elogiando o cumprimento do compromisso assumido pela desembargadora-presidente.

O Tribunal e Sindicato deverão retomar em breve o diálogo para tratativas de interesses mútuos, pautados pela boa relação de parceria que está sendo iniciada pela nova gestão.