Marcus Alexandre se reúne com presidentes de bairro para avaliar mudança no serviço de transporte coletivo para parte alta da cidade

O prefeito Marcus Alexandre se reuniu na tarde desta terça-feira, 7, com presidentes de 23 bairros da parte alta da cidade para avaliar a possibilidade de mudança na rota dos ônibus que atendem bairros como Alto Alegre, Xavier Maia, Tancredo Neves, Montanhês, Jorge Lavocat, Defesa Civil e Irineu Serra. O encontro contou com a participação do secretário de Articulação Comunitária, Manoel Lima, e do Superintendente da RBTRANS, Gabriel Forneck.

De acordo com as lideranças, alguns moradores reclamam do sistema de integração. Durante o encontro, a equipe da Prefeitura e comunidade avaliaram diversas possibilidades para que o serviço de transporte coletivo naquela parte da cidade pudesse funcionar melhor. Uma das sugestões apresentadas pelos representantes de bairros foi que os coletivos voltassem a funcionar como antes, circulando por todo o bairro.

Ao final da reunião ficou acordado que, em caráter experimental, alguns ônibus fariam o percurso dentro dos bairros, enquanto outros farão a rota entre bairro e Terminal Urbano. Após o teste, as equipes da Prefeitura e RBTRANS junto com as lideranças comunitárias voltarão a se reunir para avaliar o impacto da mudança e decidir quanto a melhor maneira para otimizar o sistema e reduzir o tempo de espera dos ônibus naquela região.

Marcus Alexandre destacou a importância da relação com a comunidade para identificar problemas e ajudar a encontrar soluções. “Com a parceria dos presidentes de bairros, a gente fica sabendo quais as necessidades, as reclamações dos moradores, para juntos encontrarmos as soluções”, disse o prefeito.