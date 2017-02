Rapaz tenta matar avó de 81 anos para roubar dentadura com dentes de ouro

Uma senhora de 81 anos viveu uma experiência traumática, no Conjunto Vale Azul, em Sarandi, no limite com o município de Maringá. Ela foi atacada pelo próprio neto, que tentou roubar sua prótese para pegar seis dentes de ouro.



Lázara Gonçalves de Souza, mais conhecida como dona Lazinha, é benzedeira no Vale Azul e vive em uma simples casa. Porém, na boca, guarda a riqueza dos seis dentes de ouro, que atraíram a cobiça do neto de 22 anos.

Ele e um amigo usaram camisetas para imobilizar a idosa, seguraram-na pelo pescoço e tentaram pegar a força a dentadura. Frágil e com os movimentos comprometidos de quem anda com a ajuda de uma bengala, a senhora usou o que tinha para se salvar: a voz.

Ela passou a gritar e forçou a fuga dos dois criminosos. O neto de dona Lazinha conseguiu fugir e é procurado pela polícia, porém, o amigo de 18 anos foi preso e encaminhado à delegacia.

Com o coração ferido por quase ter sido roubada pelo próprio neto, a idosa declarou que ele “merece castigo, muito mesmo”. Com informações MassapeCeara.