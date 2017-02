Sudam garante mais de R$4 mi em projetos para o Acre

Em apenas um ano, os recursos repassados beneficiaram mais de 140 municípios, em 8 estados da região

Os recursos foram provenientes de emendas parlamentares individual, de comissão e do Plano de Ação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), que resultaram em 161 convênios firmados, apenas no ano de 2016. Cerca de 85% foram destinados a obras de infraestrutura local, que representam um impacto positivo na qualidade de vida do homem amazônida e na atividade econômica da região.

Na área de infraestrutura voltada para atividade produtiva, foram firmados 112 convênios, num valor de aproximadamente R$87,4 milhões. Deste total, foram destinados R$ 50 milhões para a construção e pavimentação de vias, em 68 convênios. Os projetos de eletrificação somaram cerca de R$ 15 milhões, em 11 convênios. E a implantação de sistemas de abastecimento de água representou 5% dos projetos, em 8 convênios. Esses recursos são aplicados em obras que beneficiam diretamente a população, por meio das prefeituras municipais e Estados. Já quanto à aquisição de instrumentos para o incentivo da atividade produtiva, foram destinados cerca de R$ 15 milhões, em 49 projetos, para aquisição de máquina, equipamentos, tratores e implementos.

Os Deputados e Senadores foram responsáveis por 97,2% desses projetos. Os parlamentares com maior volume de recursos são os deputados Carlos Bezerra (PMDB/MT), Édio Lopes (PR/RR), Jhonatan de Jesus (PRB/RR), Vicentinho Júnior (PR/TO), Elcione Barbalho (PMDB/PA), José Priante (PMDB/PA), Adilton Sachetti (PSB/MT), Hildo Rocha (PMDB/MA), e os senadores Vicentinho Alves (PR/TO), Romero Jucá (PMDB/RR) e Kátia Abreu (PMDB/TO). “Hoje temos que avaliar não só o desenvolvimento econômico, mas também, o social. Nós estamos trabalhando para atender os municípios mais longínquos e que mais necessitam de recursos. Agradeço e parabenizo a Sudam porque é o melhor órgão do governo federal para se trabalhar” afirmou Bezerra. Segundo a Deputada Elcione Barbalho, levar recursos aos municípios também faz arte do seu trabalho. “Minha missão como deputada federal é assegurar o desenvolvimento do meu estado. Uma das maneiras de fazer isso é trabalhando arduamente para captar recursos que fomentem o crescimento social e econômico da população paraense”, concluiu.

Para o superintendente da Sudam, Paulo Roberto Correia, o órgão tem a missão de promover o desenvolvimento includente e sustentável da Amazônia, e isso já é possível ver concretamente. “Queremos levar a Sudam aos pequenos municípios, reverter à lógica de aplicação dos recursos dos principais fundos de investimentos dos estados mais desenvolvidos para os estados mais pobres”, expressou o superintendente.

Em número de projetos, a maior parte foi destinada aos municípios do Estado do Tocantins, que teve 46 dos 161. Em segundo lugar em número de projetos, o estado com maior volume de recursos foi Roraima, com cerca de R$35,5 milhões, sendo a maior parte destinada à infraestrutura. Seguido do Mato Grosso, 31 (19,3%), Pará, com 30 projetos (18,6%), Maranhão, 10 (6,2%), Acre, 8 (5%), Rondônia, 3(1,9%), Amapá, 2 (1,2%). O estado do Amazonas não teve nenhum projeto.