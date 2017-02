Recuperação da Ponte do Panorama está em fase final

A construção da ponte sobre o Igarapé Redenção, na Estrada do Panorama, já está nos últimos detalhes para a conclusão e na próxima semana o trafego para veículos deverá ser liberado. Nesta quarta-feira, 8, o prefeito Marcus Alexandre, foi ao local acompanhar o andamento dos trabalhos e inspecionar a qualidade da obra. “Estamos contando com os dias de sol, resta agora fazer o aterro da cabeceira para concluir o trabalho e liberar o tráfego já na semana que vem”, anunciou Marcus Alexandre.

Construída em madeira, a ponte que antes tinha cerca de 30 metros terá agora 44 metros de extensão. A obra segue mesmo com o rigor do inverno, que este ano, segundo dados da Defesa Civil de Rio Branco, teve o mês de janeiro mais chuvoso dos últimos 20 anos, com precipitações de 529 milímetros de chuva, o que atrapalhou a execução dos serviços.

Na região do Panorama moram cerca de 200 famílias de produtores que sobrevivem da piscicultura, criação de aves, gado e plantação de hortaliças e frutas. Membro da comunidade há 65 anos, seu João Olímpio destacou a qualidade do serviço realizado pela Prefeitura. “Hoje temos a felicidade de ter aqui a ponte dos nossos sonhos. Para nós, é um grande avanço. A comunidade só tem a ganhar e agradecer o prefeito Marcus Alexandre que não mede esforço, faça sol, faça chuva, de manhã cedo está aqui com agente para resolver os nossos problemas”, disse seu João.

Concluída a obra do Panorama, as equipes da Prefeitura serão deslocadas para o Quixadá, onde, devido ao trânsito intenso e fortes chuvas, duas pontes apresentam problemas. “Esse é um período que requer muito trabalho e atenção. E foi o que a gente fez no Panorama e vai continuar fazendo”, destacou Marcus Alexandre.