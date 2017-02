5 vezes em que Gracyanne “quebrou a internet”

Gracyanne Barbosa deixou para trás o status de “mulher do cantor Belo” e ex-dançarina ao se tornar a maior sua fitness brasileira. As informações são do UOL.

A modelo compartilha quase que diariamente sua rotina do dia-a-dia, seja na academia ou em casa.

Os seus 4,5 milhões de seguidores no Instagram acompanham sua malhação e dedicação. O resultado disso é o corpão em poses e roupas sensuais que a musa adora esbanjar. Qualquer foto de Gracyanne é motivo para os fãs irem à loucura, se estiver seminua então, “quebra a internet”.

Veja algumas fotos e video que a musa deu o que falar:

(Com informações do UOL)