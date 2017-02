Sesacre garante reabastecimento de medicamentos no Jordão

A Unidade Mista de Saúde de Jordão recebeu na manhã desta quinta-feira, 9, um lote de medicamentos enviados ao município pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Os medicamentos, encaminhados por transporte aéreo, irão reabastecer o estoque da unidade.

“Nossas equipes trabalharam empenhadas, nos últimos dias, para assegurar que não falte insumos nas unidades. Mesmo diante da crise, estamos pactuados com o governador Tião Viana para levar saúde de qualidade a todos os municípios do Acre”, disse o secretário de Saúde, Gemil de Abreu Júnior.

De acordo com Ludmilla Tavares, gerente do Centro de Referência para o Programa de Medicamentos Excepcionais (CREME), ao todo foram enviados 14.552 itens entre produtos farmacológicos e químicos. “Os medicamentos enviados cobrirão, em média, três meses de atendimento da unidade”, destaca a gerente do CREME.

Além dos materiais farmacológicos e químicos, foram despachados também 78 tipos de medicamentos dentre eles, anti-inflamatórios, analgésicos, vitaminas e antibióticos, entre outros.