Tião Viana recebe ministro do Meio Ambiente

O ministro do Meio Ambiente (MMA), Sarney Filho, desembarcou em Rio Branco na tarde desta quinta-feira, 9.

O Acre é o terceiro estado da Amazônia que recebe a visita da caravana verde, composta também pelos gestores da Agência Nacional de Águas (ANA), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Serviço Florestal Brasileiro (SFB) e demais secretários nacionais ligados à área ambiental.

Durante a tarde, Sarney Filho se reúne no Palácio Rio Branco com o governador Tião Viana, o secretário de Estado de Meio Ambiente, Edegard de Deus, e demais membros dos governos federal e estadual para discutir parcerias e metas sobre a política florestal do Acre, com foco na redução do desmatamento.

Sexta-feira

Na manhã desta sexta-feira, 10, Viana e Sarney seguem para a sede da Reserva Extrativista Cazumbá-Iracema, em Sena Madureira, onde realizam a certificação de 157 comunitários que foram qualificados por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

Na ocasião, Tião Viana realiza a entrega de 30 caixas de abelhas sem ferrão, como forma de incentivo à meliponicultura –criação de abelhas nativas, para produção e comercialização de mel – e de mudas frutíferas, oriundas do Viveiro da Floresta.

No período da tarde, na capital, os gestores e suas equipes reúnem-se novamente no Palácio Rio Branco, onde será anunciado um pacote de medidas que visa alcançar o desmatamento ilegal zero no Acre até 2020.

A agenda também prevê a assinatura de um protocolo de intenções entre o MMA, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o governo do Acre, para a implementação do Programa de Regularização Ambiental (PRA) na Reserva Extrativista Chico Mendes.

Além de anúncios de outros projetos e propostas turísticas para a região, Sarney Filho também vai empossar a chefe da Unidade de Conservação da Resex Chico Mendes, Fátima Cristina da Silva.

A agenda se encerra com a doação, por parte do Estado ao governo federal, do terreno para a construção da sede do ICMBio em Rio Branco.