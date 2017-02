Prefeitura de Santa Rosa do Purus suspende seletivos

A prefeitura de Santa Rosa do Purus, no Acre, anunciou nesta quinta-feira, 09, a suspensão dos processos seletivos nºs 01, 02 e 03/2017. O ato é resultado de determinação do Tribunal de Contas do Estado do Acre. De acordo com o comunicado, o executivo municipal precisa apresentar comprovação junto ao TCE da viabilidade orçamentária e financeira do aumento da despesa com pessoal.

Os certames visam preenchimento de vagas de Profissionais na Aérea da Saúde, Urbano e Rural (Indígena e não Indígena) e as provas escritas estavam agendadas para 28 de fevereiro de 2017. Os demais editais também foram suspensos.

Diante dos fatos, ficam suspensos temporariamente os Processos Seletivos que tratam os Editais nºs 01, 02 e 03/2017, publicados no Diário Oficial do Estado do Acre nº 11.983, pág. n° 171 a 176, de 27 de Janeiro de 2017 e posteriormente retificados no Diário Oficial do Estado do Acre nº 11.990, pág. n° 106, de 07 de fevereiro de 2017.

O Município de Santa Rosa do Purus fará a divulgação dos atos subsequentes a este Decreto, comunicando as novas decisões através de publicações no Diário Oficial do Estado do Acre e através de informativos que serão disponibilizados no Portal de Transparência do Município, na sede da Prefeitura, na Secretaria Municipal de Saúde e outros locais que entender conveniente, preservando a lisura e publicidade do certame.