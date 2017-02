Eletroacre deixa alguns bairros de Rio Branco no escuro

Faltará energia elétrica nesta sexta-feira, 10, em algumas regiões do conjunto Tucumã, em Rio Branco, por conta do “desligamento programado” que a Eletroacre vem fazendo em várias regiões da cidade para, segundo a empresa, realizar a execução segura de serviços de manutenção preventiva e manobras para “a melhoria da qualidade e segurança no sistema de distribuição”. Esse desligamento programado começou nesta quinta-feira, 9.

Veja onde não haverá energia elétrica hoje: