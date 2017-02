Deracre monitora rodovia AC-407 após cheia do rio Juruá

A enchente do Rio Juruá provocou erosões na rodovia AC-407, que liga as cidades de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves. Um trecho próximo ao porto apresenta restrições no trânsito.

Agentes do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), seguem o monitoramento e prestam orientações aos condutores.

“No momento, o tráfego da pista segue normalmente, sem nenhuma interrupção. Foram feitos os trabalhos de alargamento da rodovia, tendo sido criado um acesso alternativo para distanciar os veículos do ponto de erosão”, relata o gerente do Deracre em Cruzeiro do Sul, Josinaldo Batista.

O processo de recuperação e reestruturação do local será realizado após a estabilização do nível do Rio Juruá, que apresenta nesta sexta-feira, 10, a marca de 12,06 metros, de acordo com dados da Defesa Civil Estadual.

Outro ponto da AC-407 que também apresentou desgaste no solo foi na cabeceira da ponte sobre o Igarapé Branco, na Vila Santa Rosa.

“Como medida de segurança, formam feitas as intervenções de uma rampa de ferro de 7 metros de comprimento por 3,7 de largura, para o alongamento da ponte e proteção de asfalto, além de reforço de novas sinalizações no trecho”, informa Batista.