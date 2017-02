Aeródromo de Marechal Thaumaturgo será reformado, diz Nicolau Junior

Na sessão de quinta-feira, 9, na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), falei da notícia que recebi do senador Gladson Cameli (PP) de que o aeródromo de Marechal Thaumaturgo será contemplado pelo Plano Regional de Aviação. Uma indicação que fiz ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e ao senador Gladson Cameli (PP) e fui prontamente atendido.

A confirmação foi feita nesta manhã durante reunião do senador com o ministro dos Transportes, Maurício Quintella. Além da recuperação da pista, o espaço receberá toda infraestrutura, com instalações modernas.

Ressaltei ainda que no início do meu mandato, relatei a situação do Aeroporto de Thaumaturgo. Era complicado levar uma pessoa até o Aeroporto e fiz um pedido ao senador Gladson e ao superintendente do Dnit, Thiago Caetano. O aeroporto vai ganhar sede, sala de embarque e desembarque.

Continuaremos nos empenhando para garantir a inclusão dos aeroportos de Porto Walter e Santa Rosa do Purus. Sabemos das dificuldades que aquelas pessoas enfrentam por isso estamos tentando incluir essas municípios nessa reforma.