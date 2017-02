Dupla é presa com moto roubada e um revolver

Policiais Militares do 5º Batalhão, prenderam na manhã desta sexta-feira, Francisco Felicio Duarte Gomes de 22 anos e Diego Silva de 21 anos, eles são acusados de na noite da última quinta-feira, 9, rouba uma motocicleta de um jovem quando ele estava chegando em casa na rua Edmundo Pinto, no bairro Raimundo Melo.

Segundo a vítima, quando parou no portão da sua casa, os dois acusado chegaram e com um revolver anunciaram o assalto levando sua motocicleta, ele então ligou para a polícia, que hoje pela manhã em um busca pela região da invasão conhecida como Cruzeirinho, na estrada de Porto Acre, se deparam com os dois na motocicleta, quando os policiais deram voz de prisão, o garupa da moto ainda atirou contra a guarnição que respondeu mas não acertou nenhum dos dois, que na fuga caíram com a moto.

Os dois foram presos e levados para o Pronto Socorro, onde foram medicados e logo depois encaminhados para Delegacia de Flagrantes, a polícia recuperou a motocicleta e ainda apreendeu um revolver calibre 38, municiado.

Selmo Melo