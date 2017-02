Secretaria de Cidadania realiza capacitação para gestores do Programa Bolsa Família em Sena Madureira 

A Secretaria Municipal de Cidadania da Prefeitura de Sena Madureira realizou durante toda esta semana o curso de Gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família. A secretária Meire Serafim destacou a importância desses cursos para manter a agilidade das equipes operantes e manifestou o orgulho do município ser um dos primeiros a receber essa capacitação.

Segundo o coordenador do programa, Ilder de Paula, o município já recebeu o primeiro ciclo de capacitação realizado em Rio Branco, onde foram capacitados os cargos de entrevistadores do Cadastro único. O coordenador falou que agora Sena Madureira recebe o segundo ciclo, que tem como público alvo os técnicos da assistência, que trabalham no Cadastro Único, Bolsa Família, Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

Essa etapa da capacitação visa preparar a equipe para as tarefas inerentes à gestão do cadastro e também na gestão do Bolsa Família. Segundo o coordenador, a equipe em breve receberá novas capacitações de atualizações dos sistemas: “Sena Madureira é o primeiro município do Acre a receber a capacitação de gestão, assim como foi o primeiro que recebeu a capacitação de entrevistadores”.

No total quinze técnicos dos programas vinculados à Secretaria de Cidadania participaram do curso que se iniciou na segunda-feira (6) e teve o seu término nesta sexta-feira (10).

ASCOM PMSM