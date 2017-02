Prefeitura de Manoel Urbano abre processo seletivo

A Prefeitura de Manoel Urbano, no interior do Acre, divulgou edital de processo seletivo para 41 vagas e mais cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior nas secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social. Os salários variam de R$ 937 a R$ 5,8 mil.

O processo seletivo será em duas etapas, sendo análise de currículo e entrevista com os candidatos. O edital foi divulgado na edição desta sexta-feira (10) do Diário Oficial do Estado (DOE).

As inscrições, de acordo com a publicação, ocorrem na segunda (13) e terça (14), das 7h às 12h e das 14h às 17h. Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Educação, na rua Valério Caldas de Magalhães, no Centro da cidade. O concurso terá validade de um ano e poderá ser prorrogado por igual período.

Para se inscrever, o candidato deve preencher e entregar um formulário de inscrição disponível no edital, além de cópia dos documentos pessoais e currículo. Confira no edital, a partir da página 58 do DOE, as vagas e cargos disponíveis nas secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social.

Prefeitura de Maniel Urbano

Vagas: 41;

Salários: de R$ 937 a R$ 5,8 mil;

Inscrições: até 14 de fevereiro de 2017;

Resultado: a partir de 02 de março de 2017.

G1