Coluna Bom Dia

Sem perigo

O Governo do Estado anunciou ontem que a situação da Polícia Militar no Acre é de absoluta tranquilidade, que não há nenhum problema ou entrave no relacionamento, que os salários estão em dia e o Plano de Cargos e Salários aprovado e em execução. Por isso, descarta qualquer possibilidade de acontecer problemas como em outros estados.

Etapa

A única questão pendente está sendo resolvida. Era a da “etapa alimentação para aposentados”. Soa até estranho falar nisso. Por que o governo teria que pagar lanche para quem não está na ativa? Coisas que não têm explicação.

Rubrica

Mesmo assim, o “beneficio” deve ser pago ou incorporado em outra rubrica, para que ninguém tenha prejuízo.

Lá e cá

Enquanto isso, na região Norte, o Pará é a bola da vez para a greve de policiais. A situação é crítica no Estado. Só lembrando que o governo lá, como no Espírito Santo, é do PSDB.

30 mil

O Governo Federal parece que finalmente acordou e quer por 30 mil homens das Forças Armadas em prontidão no país para eventuais paralisações. Parece bom, sem levar em conta que soldado do Exército não está preparado para enfrentar policiamento de rua. Não é essa a formação desses militares.

Arrocho

O que o Governo Federal não admite é que essa crise tem origem no arrocho imposto aos estados e pelas reduções drásticas de orçamento que ele mesmo determina.

Pegou mal

A cada momento se agravam mais as repercussões da reunião do “barco do amor” entre o indicado ao STF e um grupo de oito senadores enrolados com a Justiça, entre eles o acreano Sérgio Petecão, que estava literalmente de gaiato no navio ou barco.

Botão

Como diz o governista, antipetista e direitista comentarista da Folha, Josias de Souza, o Governo Federal parece ter ligado do botão do f….-se.

Ônibus

O prefeito Marcus Alexandre está conclamando as entidades que fazem parte do Conselho de Transportes a uma decisão com bom senso e lucidez. O prefeito quer uma discussão técnica e não política da questão das passagens de ônibus.

Viabilidade

O que o prefeito defende, sem entrar nas atribuições do conselho, é uma decisão que não prejudique o passageiro e usuário dos transportes públicos, mas também que não inviabilize a operação comercial do setor.

Responsabilidade

Em suma, o prefeito quer que o Conselho de Transportes assuma a responsabilidade de suas atribuições e ofereça a melhor solução técnica para a análise da prefeitura.

FIEAC

O presidente da FIEAC, José Adriano Ribeiro, defendeu a qualidade e a isenção do relatório apresentado pela entidade no Conselho de Transportes, elaborado pelo técnico George Dobré. Para a entidade, todos os envolvidos foram ouvidos, os estudos foram rigorosamente técnicos e a proposta apresentada foi a mais viável.

Planilhas

Adriano explicou que a análise das planilhas é um trabalho meticuloso e que o relatório apresentado esmiúça todos os passos e todas as posições de usuários e empresários, buscando o necessário meio termo. A conferir segunda-feira.

Propostas

A proposta derrotada no Conselho previa R$ 3,80 a passagem. Deve ser lavado um aumento para R$ 3,50, mas a solução pode ficar entre esses dois valores.

Elogio

Leitor da coluna encaminhou artigo, infelizmente com assinatura ilegível e, por isso, não é publicado, elogiando a postura do Governo Federal ao editar medida provisória para a regularização de imóveis urbanos e rurais.

Crédito

Para o leitor, a questão das propriedades rurais é fundamental, pois sem regularização fundiária não é possível o acesso ao crédito.

Preocupação

Essa, aliás, tem sido a preocupação do Governo do Estado, especialmente quanto às áreas urbanas periféricas e pequenas propriedades rurais, que vêm recebendo seus títulos. É mesmo um assunto da maior seriedade.

Desmatamento

O Acre faz sua parte: comprometeu-se mais uma vez com a meta de desmatamento ilegal zero, tem uma economia de baixo carbono, tem projetos ambientais reconhecidos internacionalmente. Acerta isso com o Ministério do meio Ambiente e no mesmo dia o Governo Federal anuncia que quer diminuir em 37% a área das reservas naturais da região. De que vale tanto esforço?

Patrimônio

Quando se ouve uma boa notícia, de que a Serra do Divisor, uma das áreas de maior biodiversidade do mundo, viraria patrimônio da humanidade vem o aviso que por razões de segurança nacional isso não vai acontecer. Por quê?

Coragem

Quando o governo Collor delimitou a reserva Ianomâmi não faltaram ao alarmistas, os malucos que foram contrários dizendo que a segurança do Brasil estava em risco, que os americanos iam incentivar a criação de uma nação ou país na região, fronteira com a Venezuela. Pois bem, o que aconteceu? Nada.

Soberania

Preocupados com a soberania deveriam estar os que estão entregando o patrimônio da Petrobras para as empresas estrangeiras, vendendo o pré-sal a preço de banana. Isso pode. Isso parece que ninguém vê.

Data

Parece haver um consenso tanto na situação quanto na oposição de que as discussões sobre eventuais composições políticas para 2018 só devam ocorrer depois de maio deste ano. Até lá, cada partido ou força interna busca se posicionar da melhor forma possível. Mesmo assim, é muito tempo de antecipação em um país que muda a cada semana.

Senado

Quem não está ligando para prazo é o senador Jorge Viana que está, corretamente, de vento em popa percorrendo o estado estabelecendo parcerias, fazendo sua divulgação, acertando alianças. Quem sai na frente bebe água limpa.

Desta vez

E desta vez o senador não deve cometer o mesmo erro de sair puxando outro candidato. Gente ligada ao senador, em off, diz que ele não quer repetir o erro da última campanha, quando saiu levantando a bandeira de Edvaldo Magalhães e quase acaba sem mandato. Desta vez, seguirá o ditado “Mateus, primeiro os meus”.

Brecha

Na confusão de candidaturas da oposição, o senador Jorge Viana, com o peso de sua liderança consolidada, faz bem em aproveitar o momento para consolidar seu nome, especialmente em uma eleição como a do Senado, em que o político passa oito anos sem pedir voto diretamente. É preciso lembrar o eleitor de suas pretensões.

Reunião

O PT deve ter reunião na segunda-feira para traçar rumos e definir estratégias para o futuro. Todas as discussões estão senso mantidas em caráter reservado.

Oposição

A oposição também deve se reunir essa semana, ainda sem rumo e sem definições. Muito cacique para pouco índio. Uma inflação de candidatos e rigorosamente nenhum plano, proposta ou projeto alternativo de poder no Acre. Assim fica difícil.

Segurança

Um leitor da coluna, sob pedido de anonimato, mas com larga experiência no setor, manda e-mail duvidando das boas intenções do Governo Federal ao lançar o novo Plano de Segurança Pública. Diz que até hoje nenhuma dessas iniciativas deu certo, que todas morrem no meio do caminho. Para esse leitor, falta ação e sobra papel e discurso. Está certo. Isso vale para todos os governos.

Nome

Outro leitor diz que seria preciso olhar com atenção a indicação do deputado mineiro Rodrigo Pacheco, do PSDB, para o Ministério da Justiça. Ele lembra que o cara é do ramo, advogado criminalista com larga experiência, foi presidente da OAB de Minas Gerais, muito elogiado, membro do Conselho de Criminologia e não tem nenhuma acusação ou suspeita de falcatruas.

Contra

Diz ainda que se Aécio Neves, que é mineiro e do PSDB, conhece o deputado e não apoia sua indicação pode ser um bom motivo para que se defenda a indicação de Rodrigo Pacheco, que é do PMDB. Pode ser.

FPM

Nada no mundo é só alegria. Os prefeitos pensaram em soltar foguete quando souberam o valor do repasse da primeira parcela do FPM que caiu dia 10. Veio gorda. Além do aumento de 7% em relação ao mesmo período do ano passado, veio acrescida da compensação da arrecadação maior de dezembro e ainda com os restos das verbas da repatriação. Tudo certo, mas há o outro lado.

De olho

A Receita Federal, o INSS, os órgãos fiscalizadores caíram como abutres sobre as prefeituras bloqueando recursos para pagar dívidas atrasadas e repasses não concretizados. Os prefeitos atuais tiveram que pagar o descaso de seus antecessores.

Sena Madureira

Um exemplo de como se dá com uma mão e se tira com a outra é Sena Madureira. O município recebeu na sexta-feira R$ 1,189 milhão. Uma bolada boa. Mas a Receita Federal imediatamente bloqueou R$ 854 mil, referente ao recolhimento relativo aos salários de dezembro e 13º salário, que não foi feito pelo prefeito anterior, Mano Rufino. Sobrou merreca.

Fulo

O prefeito Mazinho Serafim ficou fulo de raiva (para não usar outro termo) e saiu falando cobras e lagartos de seu antecessor. Esmola quando é demais o santo desconfia.

Carnaval

Aos poucos, apesar de tantos problemas, o Acre vai entrando em clima de carnaval. Pelo menos isso para a população aliviar um pouco a tensão. Pena que a festa esteja hoje com tantos regulamentos, editais, normas, engessada no cipoal da burocracia. Viva a festa popular.