Governo descarta possibilidade de problemas com PM no Acre

O porta-voz do governo do Estado, jornalista Leonildo Rosas, tranquilizou ontem a sociedade acreana ao afirmar que não há nenhum risco de se repetirem no Acre os protestos de policiais militares que ocorrem no Espírito Santo e Rio de Janeiro. Ele informa que os salários da corporação estão em dia, que o Plano de cargos e Salários está aprovado e em execução e que todos os benefícios e direitos estão sendo garantidos.

A única reivindicação restante, o pagamento da etapa alimentação para policiais aposentados deve retornar aos contracheques, mas com nova destinação e rubrica, para que sua legitimidade não seja contestada. O porta-voz elogiou a postura da tropa e destacou a dedicação dos policiais militares e civis, além dos bombeiros militares acreanos no cumprimento de seus deveres.

A manifestação oficial ocorre em um momento em que o governo federal anuncia a mobilização de 30 mil homens do Exército e da Guarda Nacional para a possibilidade de multiplicação dos movimentos de policiais e familiares em outras regiões. Além do Espírito santo, onde ontem a paralisação continuava, apesar de acordo anunciado, e Rio de Janeiro, onde esposas de policiais bloqueiam entrada de batalhões, há sinais de que os protestos possam se estender para, pelo menos, quatro outros estados. No Acre, o trabalho da PM permanece absolutamente normal e sem incidentes.