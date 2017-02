Partido Progressista recebe novos filiados em Rio Branco

O Partido Progressista em Rio Branco reuniu lideranças políticas para abonar a ficha de novos filiados na manhã deste sábado (11), no auditório Zaquel Machado na sede do partido no bairro Abrahão Alab. O presidente regional, José Bestene, deu boas-vindas aos presentes e falou da satisfação de receber as novas adesões.

“O Partido progressista é uma grande família, aqui não tem dono, somos norteados pelos nossos filiados” disse o presidente.

O presidente da executiva municipal, Lívio Veras, falou da história do partido, lembrou que grandes conquistas na área de educação e infraestrutura foram possibilitadas por figuras políticas que faziam parte da antiga ARENA. Ele lembrou de Edmundo Pinto, um dos estadistas que foi filiado ao partido.

“A Universidade Federal do Acre é uma conquista do PP. A duas pontes de travessia para o segundo distrito é conquista nossa. O PP tem história, pode recepciona-los com muita alegria nesta manhã” disse Veras.

Para o deputado estadual Nicolau Junior (PP), a renovação do quadro político do partido, com as novas adesões, fortalece a vida orgânica do PP. O deputado lembrou que o maior expoente político do partido é um jovem senador, sonhador com um Acre melhor para todos.

“O PP é unido e forte, vem se tornando em uma das maiores siglas desse estado e pronto para debater e discutir alternativas de desenvolvimento para todo o Acre”, destacou Nicolau.

O superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária no Acre, Luziel Carvalho, foi um dos que engrossou as fileiras do partido. A presidente do sindicato dos aposentados e pensionistas e soldados da borracha, Iracema Cunha, também teve a ficha abonada.

Para o senador Gladson Cameli