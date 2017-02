Tião Viana doa terreno para construção do ICMBio

O Governo do Estado oficializou junto ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), nesta sexta-feira, 10, a doação do terreno, em Rio Branco, para a construção da sede do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

A escritura pública de doação foi assinada pelo governador Tião Viana,o ministro José Sarney Filho e o presidente do Instituto, Ricardo Soavinski, durante a cerimônia no Palácio Rio Branco.

Atualmente, com sede alugada, no ICMBio funcionam representações da Reserva Extrativista (Resex) Chico Mendes e do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Sociobiodiversidade Associada a Povos e Comunidades Tradicionais (CNPT).

Com a possibilidade de sede própria, o Instituto Chico Mendes passa otimizar recursos, proporcionando melhor atendimento ao público, por meio da facilitação da interlocução com federais, estaduais, municipais e entidades que atuam na promoção do desenvolvimento socioeconômico, cultural e ambiental no Acre.

O imóvel fica localizado área urbana da cidade, na Rua dos Amores, bairro Jardim Nazle, e mede 552 metros quadrados.

Ricardo Soavinski destacou que o ICMBio possui uma série de investimentos em curso, dentro das resex do Acre, que devem ser ampliados nas áreas de educação, capacitação e cadeias produtivas. “Essa parceria com o governo do Estado fortalece ainda mais o nosso trabalho dentro das comunidades”.