Detran alcança mais de 15 mil pessoas com ação educativa

A equipe de educação do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) já alcançou mais de 15 mil pessoas por meio da campanha Pit Stop 2017, iniciada no último dia 30, com abordagens voltadas para a educação e segurança no trânsito, em postos de combustível.

A atividade conta com a participação de 38 educadores em diversos postos em Rio Branco. Cuidados no período chuvoso, perigos ao dirigir utilizando telefone e a combinação perigosa de álcool e direção são os principais temas abordados na atividade.

“Além das recomendações de segurança, nossas abordagens também contam com a distribuição de materiais informativos sobre as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro [CTB], Operação Álcool Zero e respeito às faixas de pedestres. Tudo para conscientizar o condutor”, destaca o educador de trânsito do Detran/AC Emerson Siqueira.

O vendedor Vilsomar Lima foi abordado enquanto abastecia e aprovou a iniciativa. “Gostei bastante do folheto com explicações das alterações no CTB, pois há algumas coisas que nós, que não temos tempo de acompanhar, acabamos não tendo conhecimento”, explica.

A atividade será realizada todos os dias, em diferentes postos de combustível e vias próximas, até o início do carnaval, quando os educadores de trânsito estarão ainda mais empenhados em orientar a população a respeito da segurança no período festivo e do comportamento correto nas vias.