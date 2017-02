Cecon realiza mais de 80 mamografias em um único dia

Mais de 80 mulheres acima de 50 anos fizeram pela primeira vez o exame de mamografia na última terça-feira, 7, no Centro de Controle Oncológico do Acre (Cecon). Neste dia, o atendimento foi em caráter especial, sem agendamento, em comemoração ao Dia Nacional da Mamografia (5 de fevereiro).

A gerente da unidade, Priscila Murad, disse que a procura pelo exame foi muito grande. “Mais de 200 mulheres procuraram atendimento. Como não foi possível atender a todas, a equipe fez agendamento para os dias seguintes. Superou as nossas expectativas, pois como foi a primeira vez que fizemos uma ação em livre demanda, não tínhamos ideia de como seria a procura”, afirmou Priscila.

Em dias normais, são realizados 40 exames. Ainda segundo a gerente, como o resultado foi positivo, outra ação do tipo está sendo programa para o dia 8 de março, quando é comemorado o Dia da Mulher.

O atendimento no Cecon para realização do exame de mamografia é feito por meio de encaminhamento e agendamento prévio nas unidades básicas de saúde.

A mamografia é um exame que possibilita identificação do câncer de mama. A orientação do Ministério da Saúde (MS) é para que todas as mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos tenham acesso ao procedimento, uma vez ao ano.