Caso do aumento da tarifa pode ir para a Justiça

Os empresários permissionários do transporte coletivo de Rio Branco passam a adotar uma nova estratégia na próxima semana com a contratação de uma banca de advogados que buscarão garantir o reajuste da tarifa. A planilha apresentada pelo Sindicato das Empresas de Transportes Coletivos do Estado do Acre (Sindcol) ao RBTrans aponta a necessidade de aumento da passagem para R$ 4,08.

A contratação de advogados para atuar no caso foi adotada depois da suspensão da decisão sobre o reajuste, na sexta-feira. Por maioria, os membros do Conselho Municipal de Transporte (CMT) suspenderam a reunião que será retomada nesta segunda-feira. A alegação foi da necessidade de maior estudo das planilhas apresentadas.

Enquanto não há um resultado final, políticos de oposição, líderes comunitários e sindicalistas reclamam da proposta de reajuste de 32% e reivindicam que a Prefeitura ofereça subsídios as empresas para a redução do preço final.

Na planilha reavaliada pela RBTrans, sem isenção de impostos, aponta para um aumento de R$ 0,85, com isso a tarifa passaria dos atuais R$ 3 para R$ 3,85, enquanto a passagem do estudante chegaria a R$ 1,14.

Para alguns sindicalistas, um reajuste que representaria menos impacto seria de R$ 3,50 e a manutenção do valor cobrado pelos estudantes.

Mesmo com três propostas, a dúvida dos agentes políticos é a possibilidade do caso ser judicializado e a decisão do CMT ser revista, atendendo as reivindicações dos empresários que alegam a necessidade de manter a sustentabilidade do sistema de transporte coletivo.