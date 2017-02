Deracre constrói ponte sobre o igarapé Redenção

Com o objetivo de promover o acesso a comunidades rurais e facilitar a escoação de produtos agrícolas, o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) construiu uma nova ponte sobre o igarapé Redenção, localizada no km 10 do Ramal do Mutum.

Medindo 25 metros de comprimento, a nova ligação foi edificada em parceria com os moradores do Projeto de Assentamento (PA) Walter Arce, localizado entre Rio Branco e Bujari.

“Foi uma articulação em prol do bem comum. A comunidade doou a madeira e a autarquia complementou com as estruturas de ferragens, demais insumos e execução da mão de obra da ponte, que ficou pronta num período de 40 dias”, destaca o diretor-presidente do Deracre, Cristovam Moura.

Ao longo do Ramal do Mutum, mais de 250 famílias desenvolvem algum tipo de cultura nas áreas da piscicultura, aves, milho, melancia entre outros. O ramal também dá acesso ao PA Walter Arce, onde mais de 500 famílias foram assentadas.

“No fim de 2016, com o apoio da prefeitura da capital, que também realizou a doação da madeira, construímos outra ponte na localidade para ajudar nos trabalhos da produção rural”, informa o gerente de ramais do Deracre, Billy Jonh Rocha.