TJAC: Expedição da Justiça é para fortalecimento da magistratura, diz Denise

Mal assumiu a Presidência do Tribunal de Justiça do Acre, a desembargadora Denise Bonfim já iniciou a agenda de trabalho com vistas ao fortalecimento da Magistratura Estadual. Nessa última sexta-feira, ela pegou a estrada com destino às Comarcas de Brasiléia e Epitaciolândia – distantes aproximadamente 220 km de Rio Branco -, lançando sobre o horizonte do Judiciário o seu olhar de cuidado e priorização.

O intuito da atual gestão é perceber a real situação dos profissionais que atuam na Justiça Estadual e, desse modo, saber de eventuais problemas que afetem as suas atividades. Ao conhecer de perto possíveis dificuldades vivenciadas diariamente pelas comarcas, fica mais fácil encontrar soluções e resultados que garantam a eficiência da prestação jurisdicional aos cidadãos acreanos.

Recebida pelo juiz de Direito Clovis Lodi, diretor do Foro da Comarca de Brasiléia, a presidente do TJAC esteve acompanhada do desembargador Francisco Djalma, vice-presidente; dos juízes de Direito Lois Arruda e Cloves Ferreira, auxiliares da Presidência, e da Corregedoria Geral da Justiça, respectivamente; bem como da equipe de servidores (sem ônus para a Instituição). O advogado Sérgio Quintanilha, representante da OAB-Seccional Acre local, também integrou a agenda.

Em princípio, as autoridades visitaram imóveis e terrenos, os quais poderão serposteriormente utilizados para abrigar um novo Fórum. Entretanto, a desembargadora-presidente explicou que há necessidade de se analisar as questões orçamentárias, de viabilidade econômica para a Instituição, e de oportunidade. “A ideia é melhorar as instalações do prédio onde atualmente trabalham magistrados e servidores (no Centro). Mas também vamos realizar estudos que permitam à Administração tomar as decisões mais acertadas quanto à definição um novo local, já nos preparando para o futuro”, afirmou.