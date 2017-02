Detran discute mudanças em cartilha de examinadores

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) reúne nestas segunda e terça-feira, 13 e 14, examinadores de todo estado para discutir procedimentos em exames práticos.

A intenção é padronizar as práticas em diferentes situações vividas pelos examinadores no momento da aplicação do teste prático de direção para obtenção de primeira habilitação, adição ou mudança de categoria.

De acordo com o procurador jurídico do Detran, Fábio Ferreira, uma cartilha foi publicada há quatro anos para uniformizar a atitude dos examinadores, porém, no dia a dia dos colaboradores, situações não previstas no documento foram identificadas.

“O manual não citava, por exemplo, o que seria feito em situação de chuva, se o teste deveria continuar ou ser suspenso. Agora, com as mudanças, o examinador presidente da banca vai ter legitimidade para decidir”, explica Ferreira.

A reunião conta com a participação de 24 profissionais, da capital e do interior, que juntos devem apontar as mudanças necessárias na cartilha, para oferecer mais qualidade no atendimento.

Um dos participantes da reunião é o examinador Jorge Luís Vieira, de Cruzeiro do Sul, que aprovou a iniciativa do departamento em melhorar a regulamentação dos exames práticos.

“Estamos discutindo e avaliando a melhor forma de atender ao público. Nosso intuito é melhorar as condições de trabalho para os examinadores e o atendimento aos candidatos e instrutores”, disse Vieira.