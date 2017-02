Três mortos e três feridos em confronto com o Bope, na Sobral

Na tarde desta segunda-feira, 13, três pessoas morreram e três ficaram feridos em confronto com o Bope, no bairro Ayrton Senna, rua Ayrton Senna, na Baixada da Sobral, uma suposta troca de tiros entre membros de uma facção criminosa e policiais do Batalhão de Operações Especiais.

Segundo informações, a polícia recebeu uma denúncia anônima de que na casa teria algumas pessoas armadas e com drogas. Quando os policiais chegaram no local, foram recebidos a tiros pelos acusados, e houve uma intensa troca de tiros onde três pessoas que estavam dentro da casa morreram, os três mortos são: Hugo, Lucas e Calango, duas mulheres presas e três homens por associação ao crime organizado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para atender os feridos, IML foi ao local para fazer a perícia e recolher os corpos.

Selmo Melo