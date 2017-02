Conselho aprova aumento e tarifa da passagem sobe para R$ 3,50

Os membros do Conselho Tarifário aprovaram por 7 x 2 votos a proposta de reajuste no preço da tarifa de ônibus, que vai subir dos atuais R$ 3,00 para R$ 3,50.

Os conselheiros aprovaram a proposta apresentada pela Federação do Comércio, representado pelo empresário Valdemir Alves do Nascimento, que propos o reajuste aprovado.

Na planilha do Sindicato das Empresas de Ônibus, o pedido de aumento era de R$ 4,08 rejeitada por unanimidade pelo conselho.

A reunião que definiu o novo reajuste aconteceu na sede da RBtrans, na rodoviária de Rio Branco e foi acompanhada por vereadores, lideranças comunitárias e muitos estudantes, que afixaram cartazes nos vidros da sala, para pressionar o conselho e evitar que a tarifa dos estudantes, que é diferenciada e cusra R$ 1,00, fosse reajustada.

Apesar do protesto o clima foi de tranquilidade e a a reunião em nenhum momento foi prejudicada pelo manifesto.

O Sindcol, representando por seu presidente, Marcelo Cavalcante, sustentou a necessidade do aumento, apresentando na planilhas, estudos que subsidiavam o pedido.

Mas a proposta da Fecomércio, que segundo Valdemir Alves, também elaborou um estudo, atendia as necessidades do sistema. Tanto acabou aprovada com dois votos das centrais estudantis contrários.

A decisão do Conselho, além de autorizar o reajuste, aprovou ainda, isenção fiscal para as empresas do transporte coletivo, que neste caso, será votada na Câmara de Vereadores.

O pedido de reajuste, aprovado pelo Conselho, será enviado em caráter de urgência para o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (PT), que tem um prazo de 48 horas após o recebimento, para decidir se acata a decisão do conselho, concedendo o reajuste, ou veta a proposta.

Tarifa para estudantes permanece congelada em R$ 1,00

O reajuste no preço da passagem de ônibus em Rio Branco, aprovado pelo Conselho Tarifário na tarde desta segunda feira (13), não atinge os estudantes.

A proposta aprovada pelo conselheiros concedeu o aumento de R$ 3,00 para R$ 3,50,00 para os os usuários, mas congelou em R$ 1,00 a tarifa dos estudantes, que vão continuar pagando o mesmo valor pela passagem.

Um grupo de estudantes protestou do lado de fora do local onde aconteceu a votação com cartazes e viu o manifesto surtiu efeito ao ver incluso na proposta aprovada, o congelamento do preço da passagem, que vai continuar inalterado.

Os estudantes comemoraram a vitória mas disseram que a classe é contra a isenção fiscal ás empresas, aprovada pelo mesmo conselho na votação.