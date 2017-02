Patrus Ananias vai proferir palestra no Acre

No próximo dia 17 de fevereiro, será realizada uma palestra, em Rio Branco, com o deputado federal Patrus Ananias (PT-MG) sobre a obra “Geografia da Fome”, de Josué de Castro, 70 anos após sua publicação.

Publicado em 1946, o livro é uma referência fundamental no estudo da fome, tendo sido traduzido em mais de 25 idiomas e ganhado vários prêmios. Em sua palestra, Patrus Ananias apresenta reestudo, de sua autoria, sobre a obra.

De acordo com o deputado Angelim (PT-AC), que promove o evento, será um momento de grande aprendizado e uma oportunidade ímpar de compartilhamento de ideias entre os que pensam um mundo melhor com igualdade de oportunidades para todos.

Compartilhando um pouco das biografias de Josué de Castro e Patrus Ananias:

Josué de Castro, nasceu em Recife (1908), era médico, professor, político, escritor, cientista social e ativista brasileiro do combate à fome, tema para o qual dedicou sua vida e estudos, tornando-se um dos maiores pensadores da geografia humana brasileira e referência no assunto, em virtude, principalmente, das obras Geografia da Fome e Geopolítica da Fome. Embaixador do Brasil na Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), em Genebra, teve seus direitos e o cargo cassados pela ditadura, pós-golpe de 1964. Exilado, transferiu-se para Paris, onde foi professor de Geografia da Universidade de Vincennes, desenvolveu pesquisas e viajou para diversos países da Europa, África e América Latina. Morreu em Paris, no dia 24 de setembro de 1974 e foi enterrado no Rio de Janeiro.

Patrus Ananias: nasceu em Bocaiúva e mora em Belo Horizonte desde os 20 anos. É professor de Introdução ao Estudo de Direito na Faculdade Mineira de Direito da PUC-Minas e pesquisador da Escola Legislativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Tem graduação em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, com especialização em Poder Legislativo e mestrado em Direito Processual pela PUC-Minas. Foi vereador em Belo Horizonte (1989-1993), prefeito da capital mineira (1993-1996), ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (2004-2010) e do Desenvolvimento Agrário (2015-2016). Atualmente, é deputado federal por Minas Gerais.