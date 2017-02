Governo e prefeitura de Porto Acre avançam em parcerias

O governador Tião Viana, juntamente com o deputado federal Léo de Brito, reuniu-se na tarde desta segunda-feira, 13, na Casa Civil, com o prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno.

Na ocasião, trataram sobre as importantes parcerias entre o governo, o parlamentar e a prefeitura, no sentido de garantir avanços em ações voltadas para a iluminação pública e infraestrutura urbana.

“O governador já está nos ajudando numa parceria que inclui a disponibilidade de equipamentos e combustíveis, e hoje já garantiu apoio na iluminação pública, infraestrutura e segurança. Quem ganha com isso é a comunidade”, destacou Damasceno.

Além disso, o prefeito sinaliza que o apoio do deputado Léo de Brito e do senador Jorge Viana também tem sido de grande valia para o município. “Representa o nosso compromisso com a comunidade e o compromisso do governador, do deputado e do senador com a nossa população”, avalia.

Léo de Brito reforçou que Damasceno começou seu mandato com um trabalho intenso na cidade, promovendo a limpeza, dotando os postos com medicamentos e outras ações essenciais.

“Hoje entregamos equipamentos para a educação no município e estamos destinando uma emenda de R$ 400 mil para a Saúde e R$ 400 mil para a área de equipamentos no setor agrícola. Essa parceria entre nosso mandato, o governo e a prefeitura também vai render bons frutos, sobretudo na questão da iluminação pública e infraestrutura urbana”, reforçou o parlamentar.