“Anderson perdeu luta e enganou a si, ao público e ao UFC”

Campeão dos médios do UFC, o inglês Michael Bisping avalia que Anderson Silva deveria ter sido declarado perdedor da luta de sábado, contra o norte-americano Derek Brunson.

“Achei que ele perdeu. Acho que dá para argumentar que ele venceu, mas fiquei decepcionado. Acho que o Anderson sacaneou a si mesmo, a todos no público e ao UFC. Estava óbvio que o Anderson era o melhor lutador, ele defendeu a maioria das quedas, mas quando decidiu apertar o gatilho e jogar algo, ele dominou o Brunson, mas ele não apertou o gatilho, ficou parado lá fazendo as coisas de sempre do Anderson”, disse ao “The MMA Hour”.

“Ele não tem senso de urgência porque é o ‘grande Anderson Silva’. Infelizmente, isso não é bom o suficiente. Ele teve muita sorte com a decisão e acho uma infelicidade, porque, como todos, sou fã do Anderson Silva e vejo suas lutas, e sinto que ele não fez justiça à sua legião de fãs.”