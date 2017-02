Prêmio de Jornalismo: Inscrições encerram no dia 3 de março

As inscrições para o 7º Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Estado do Acre encerram no próximo dia 3 de março. Podem se inscrever, profissionais da imprensa nacional, regional e local que tenham publicado matéria sobre a atuação do MPAC, nas suas diversas áreas de atuação, a partir de 1º de janeiro de 2016.

O Prêmio de Jornalismo do MPAC foi criado em 2010 e já premiou mais de 70 trabalhos nos últimos sete anos, nas categorias de jornalismo impresso, telejornalismo, radiojornalismo, webjornalismo, fotojornalismo e trabalhos acadêmicos desenvolvidos por estudantes de Comunicação Social.

Os vencedores da edição de 2017 serão conhecidos no dia 24 de março, durante a cerimônia de premiação que ocorrerá no hotel Villa Rio Branco Concept, a partir das 21h. O edital e demais informações para participar do 7º Prêmio de Jornalismo do Ministério Público estão na página premiodejornalismo.mpac.mp.br.