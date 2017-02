Mudança no Trânsito

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco – RBTRANS informa aos condutores que em virtude de uma manifestação do SITTPAC – Sindicato dos Trabalhadores de Transporte de Passageiros e Cargas do Estado do Acre que ocorre próximo a Câmara de Vereadores, que o acesso à Rua Vinte e Quatro de Janeiro está fechado.

Informa ainda, que os coletivos que vão ao Segundo Distrito estão seguindo pela Quarta Ponte, Amadeo Barbosa, Dr. Pereira Passos e Via Chico Mendes. Quanto aos condutores de veículos de passeio que estão já na Ponte estão sendo orientados pela equipe da RBTRANS a seguirem pela Dr. Pereira Passos na 6 de Agosto até a Via Chico Mendes. A RBTRANS orienta os condutores que evitem essas rotas e a área central de Rio Branco.