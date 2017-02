Defensoria preocupada com a população em situação de rua

Preocupados com a população em situação de rua e drogadição, a Defensoria Pública do Acre, em parceria com o gabinete da Vice-Governadoria, promove nos próximos dias 16 e 17 a oficina “Drogadição e População de Rua”.

“A oficina tem como foco capacitar defensores públicos e servidores da instituição, para que todos tenham conhecimento e compreensão do problema e disponibilizar informações com foco a conscientizar os diversos segmentos da sociedade da existência do problema”, disse a subdefensora Pública, Simone Santiago.

A ação tem ainda o objetivo de fomentar a multiplicação de outras ações que possibilitem a redução do preconceito social e da discriminação que atinge a população em situação de rua.

Para o coordenador do Núcleo da Cidadania da Defensoria Pública, Celso Araújo Rodrigues, a oficina pretende ainda que as pessoas em situação de rua e drogadição conheçam a rede de atendimento e seja assistido na rede de saúde pública e em instituições parceiras.

“Nossa intenção é fazer que diminua o número de pessoas usando o espaço público como moradia ou pontos de consumo de drogas. A ideia é encaminhar essas pessoas para as redes de Atenção Psicossocial e Sociassistencial”, disse Celso.

Conscientização

Conscientizar os diversos segmentos da sociedade acerca da violação dos direitos fundamentais e criar possibilidade de um novo olhar sobre a população de rua e drogadição, resgatando a cidadania e uma melhor qualidade de vida é outra intenção da iniciativa.

A oficina será no auditório do Palácio do Comércio, sétimo andar, Avenida Ceará.