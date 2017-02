Prefeitura executa obra de drenagem e calçadas em bairros de Rio Branco

O prefeito Marcus Alexandre e equipes da secretaria de Obras e EMURB, vistoriaram na manhã desta terça-feira, 14, obra de drenagem que está sendo executado no cruzamento das Ruas Sete de Setembro e São Mateus, no bairro Habitar Brasil.

O novo sistema de drenagem que está sendo implantado vai impedir que as águas pluviais invadam quintais e casas em dias de fortes chuvas. Em seguida, serão construídas calçadas para facilitar a circulação dos pedestres. “Temos que estar no dia a dia da cidade”, ressalta o prefeito.

O presidente da Associação de Moradores do Habitar Brasil, Arleudo Dias, elogia a disponibilidade do prefeito em ir às localidades acompanhar os serviços. “Ele vindo nos dá a chance de solicitar modificações no serviço e dar sugestões. Isso nos deixa tranquilo”.