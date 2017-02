Governo recolhe kits de pequenos negócios e beneficia outras famílias

Monitorar os empreendimentos de beneficiários do governo do Estado é parte do trabalho da Secretaria de Pequenos Negócios (SEPN). Como resultado desse acompanhamento, na manhã desta terça-feira, 14, mais dez famílias receberam kits individuais recolhidos pela instituição de pessoas que não estavam com o negócio ativo.

A entrega foi realizada no estacionamento da secretaria, onde os novos beneficiários assinaram um termo de compromisso que lhes concede o uso do equipamento por dois anos.

“Por esse período nós acompanhamos o progresso. Se depois de dois anos constatarmos que o beneficiário não obteve êxito com o negócio, recolhemos o equipamento. Já se ele estiver tendo sucesso, torna-se dono permanentemente”, explica o secretário de Pequenos Negócios Henry Nogueira.

Ana Lúcia Torres da Silva estava desempregada havia um tempo. Ao receber um carrinho de salgado e churrasco que lhe custaria cerca de R$ 4.000, ela afirma que agora poderá dar condições mais dignas aos cinco filhos. “Eu já vinha vendendo churrasquinho para sustentar meus filhos, mas não com essa estrutura que vou ter a partir de agora. Com esse carrinho posso colocar outras coisas para vender, como bolo e pudim. Só tenho a crescer”, comenta.

Quem estava numa situação semelhante é André do Nascimento Vitor, que saiu da secretaria com a posse de um carrinho de água de coco. Já fazendo planos, ele afirma que pode chegar a ter lucro mensal de até R$ 3.000.

“Eu já tenho um ponto pra começar a vender e já vou comprar as garrafinhas pra vender água de coco. Sempre trabalhei como autônomo, mas só dava pra fazer bico. Só de saber que agora vou fazer meus horários e ser dono do meu negócio pra dar o melhor pra minha família já me sinto vitorioso”, disse.

O programa de incentivo ao empreendedorismo executado pela SEPN beneficiou até o momento cerca de 23 mil famílias, com investimentos de mais de R$ 30 milhões em capacitações e aquisição de kits individuais e coletivos. O objetivo é atingir a marca de 30 mil famílias até 2018.

“Esse é um programa sério e, por isso é cada vez maior a nossa responsabilidade de acompanharmos o que tem sido feito com esses investimentos. Tentamos ajudar as pessoas a se darem bem com o negócio, e quando elas não têm interesse nosso dever é agir dentro da legalidade, e é por isso que há casos em que precisam responder processo. Contamos com a colaboração da comunidade nesse sentido”, finaliza Henry Nogueira.