Depasa emite nota sobre rompimento na rede de abastecimento

O Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) informa que nesta terça-feira, 14, houve um rompimento na rede de abastecimento nas intermediações da Avenida Chico Mendes, próximo ao centro de saúde Cláudia Vitorino, na região do Segundo Distrito da capital.

Uma equipe técnica do Depasa está no local avaliando as consequências do vazamento e realizando os processos de isolamento, segurança e reestruturação dos danos dessa rede de 250 milímetros.

Com essa manutenção na rede, técnicos da autarquia informam que não haverá suspensão no fornecimento de água na região e que a intervenção emergencial segue ao longo do dia.