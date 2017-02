Nicolau Júnior destaca empenho do Dnit nas obras da BR-364

O deputado Nicolau Júnior (PP) afirmou na sessão desta terça-feira (14) que o supervisor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Acre, Thiago Caetano, tem se esforçado para garantir a execução das obras de restauração da BR-364. Segundo o parlamentar, as manutenções paliativas da rodovia já estão sendo realizadas para assegurar o tráfego durante o inverno.

“As obras que estão sendo feitas fazem parte de um planejamento de médio prazo do Dnit. Os trechos mais críticos estão recebendo reparos para garantir o tráfego pleno da estrada, os buracos, atoleiros e erosão são prioridades no momento. O supervisor do Dnit no Acre, Thiago Caetano, tem se esforçado diariamente para garantir a boa execução das obras”, disse.

Nicolau Júnior também falou sobre o projeto de reconstrução da BR-364. O deputado garantiu que o projeto já está pronto e que será devidamente executado pelo órgão. “Na época em que o governo do Acre obrigou o Dnit a se responsabilizar pelo BR-364 ela já não estava 100%, mas o órgão tem se esforçado para resolver os problemas. O projeto de reconstrução da rodovia já está pronto e é o próprio Thiago Caetano que está acompanhando tudo. Ele tem ido a Brasília buscar o apoio da bancada federal e do Ministério dos Transportes, ele tem se esforçado diariamente para garantir a reconstrução da BR”, afirmou.

Para concluir, Nicolau Júnior falou da importância do Acre ter uma superintendência própria do Dnit. “Isso nos garantirá mais autonomia nos trabalhos da BR-364, ninguém aguenta mais essa humilhação de Rondônia. Tenho certeza que a BR-364 ainda trará muito orgulho para os acreanos”, finalizou.