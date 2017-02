Juíza extingue processo contra crime eleitoral e mantém Ilderlei no cargo em Cruzeiro do Sul

A Justiça Eleitoral da 4ª Zona, em Cruzeiro do Sul, encerrou o processo contra o prefeito Ilderlei Cordeiro, por suposto crime eleitoral. A decisão considerou improcedente a denúncia contra o prefeito, o ex-prefeito, Vagner Sales, e demais assessores, todos do PMDB. A decisão dda juíza Adamarcia Nascimento avaliou que a gravação feita pelo candidato a vereador Clebisson Freire (PSDB), origem de todo o processo, foi ilegal e, com isso, todas as demais provas foram anuladas. Foi uma preliminar deferida e não houve sequer julgamento do mérito. Ainda cabe recurso da decisão para o TER contra a extinção do processo.

A magistrada considerou que a gravação não seguiu os procedimentos adequados e se caracterizou como ilegal, destruindo, com isso, as eventuais provas subsequentes, que sequer foram analisadas.

Teoria do fruto envenenado

Conforme a decisão da juíza Adamarcia, a prova inicial para a abertura da investigação, a gravação do que teria sido a cooptação por parte do ex-prefeito Wagner Sales do candidato a vereador, não poderia ter sido usada, pois foi obtida, segundo a juíza, por meio de meio ilícito. Este argumento foi justificado por ter sido a gravação efetuada na casa do então prefeito e sem o conhecimento dele ou autorização judicial.

Por conta disso, dado esta gravação ter sido entregue à Polícia Federal e dado início ao inquérito, a própria prisão em flagrante após o pagamento e o cumprimento do acordo se tornaram nulas. Mesmo com o MP julgando a validade das provas, o entendimento das Cortes Superiore neste caso, segundo a magistrada, é unânime em sentido contrário, pela figura do Direito chamada da Teoria dos frutos da Árvore Envenenada

Diz a juíza em sua sentença: “Assim, considerada ilegal a gravação ambiental, consequentemente, tem-se a ilegalidade das demais provas jungidas aos autos, tendo em conta sua absoluta contaminação pela teoria dos frutos da arvore envenenada. Posto isso, não havendo outros elementos de convicção a serem considerados, julgo improcedentes os pedidos contidos nesta Ação Judicial de Investigação Judicial Eleitoral e nas Ações de nºs 671-19 2016 6 01 0004 e 676- 41 2016 01 0004, e, com isso, extingo os processos, com resolução de mérito, com fulcro no art 487, inciso I, do Código de Processo Civil”, sentenciou a magistrada.